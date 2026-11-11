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Giriş Tarihi: 11.11.2026 21:22

AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu!

AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler netlik kazandı.

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AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı final eşleşmeleri belli oldu!
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final etabı bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenen Halkbank, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart ile Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yenen Spor Toto takımları adlarını dörtlü finale yazdırdı.

2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Galatasaray Madeş Mobilya-Halkbank

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #AXA SİGORTA KUPA VOLEY #HALKBANK #ZİRAAT BANKKART #SPOR TOTO
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AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu!
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