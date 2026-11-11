Galatasaray Madeş Mobilya, Kupa Voley’de yarı finalde!

AXA Sigorta Kupa Voley'in çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile Gebze Belediyesi Spor karşı karşıya geldi.
Mücadele TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı.
Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyesi Spor karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren setler 25-16, 25-18 ve 26-24 şeklinde sonuçlandı.
Galatasaray Madeş Mobilya'da 17 sayı üreten Efe Mandıracı galibiyete önemli katkı verdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray Madeş Mobilya, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, AXA Sigorta Kupa Voley'in yarı finalinde Halkbank ile eşleşti.