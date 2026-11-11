Halkbank, Kupa Voley’de yarı finale yükseldi!

AXA Sigorta Kupa Voley'in çeyrek finalinde Halkbank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
Müsabaka TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
Halkbank, Fenerbahçe Medicana karşısında parkeden 3-2 galip ayrıldı.
Halkbank'a galibiyeti getiren setler 26-24, 23-25, 26-28, 25-23 ve 15-9 şeklinde sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Başkent ekibi yarı finale yükselen taraf oldu.
Karar setinin sonlarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.