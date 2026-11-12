İşte voleybolda yarı finalistler

VOLEYBOL
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Halkbank da Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek bileti aldı. Bu müsabakanın karar setinin sonlarında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi, Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçeli oyuncu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi. Galatasaray ve Halkbank yarı finalde birbirlerine rakip oldu.
Diğer eşleşmede ise Ziraat Bankkart ve Spor Toto karşı karşıya gelecek.
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Mete Efendioğlu - Editör