Pistlerin kraliçesi Seda Kaçan’dan tarihi başarı

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Kaçan, Türk motor sporları tarihinde bir ilke daha imza atarak Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk kadın şampiyonu oldu. 2022 yılında 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan ilk kadın pilot olarak piste çıkan Kaçan, bu tarihi yolculuğu şampiyonlukla taçlandırdı.Sezonu teknik ya da sportif tek bir ceza almadan tamamlayan Kaçan, centilmenliğiyle de takdir topladı.