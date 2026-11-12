Pistlerin kraliçesi Seda Kaçan’dan tarihi başarı

SEDA
Kaçan, Türk motor sporları tarihinde bir ilke daha imza atarak Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk kadın şampiyonu oldu. 2022 yılında 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan ilk kadın pilot olarak piste çıkan Kaçan, bu tarihi yolculuğu şampiyonlukla taçlandırdı. Başarılı sporcu, 2026 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın final ayağında sezonun pist rekorunu da kırarak yılı zirvede tamamladı.
Sezonu teknik ya da sportif tek bir ceza almadan tamamlayan Kaçan, centilmenliğiyle de takdir topladı.
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Mete Efendioğlu - Editör