Vargas 3 yıl daha Fenerbahçe’de

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Melissa Vargas'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Yapılan açıklamada," ifadeleri kullanıldı. Vargas; 2022-23 sezonunda Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Kupası, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi ve Kupa Voley, 2024 yılında ise Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu A Milli Takım ile de 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, 2023 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.