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Giriş Tarihi: 14.11.2026

Eskrimci Candeniz’den Dakar’da tarihi altın

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Eskrimci Candeniz’den Dakar’da tarihi altın
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SENEGAL'IN başkenti Dakar'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli eskrimcimiz Candeniz Berrak, erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu. Toplam 84 sporcunun mücadele ettiği erkekler kılıç kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyan milli sporcumuz, final maçını 15-6 gibi net bir skorla kazanarak zirveye çıktı. Candeniz Berrak, eskrim branşında Türk spor tarihinin ilk altın madalyasını kazanarak büyük başarıya imza attı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Eskrimci Candeniz’den Dakar’da tarihi altın
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