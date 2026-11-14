Eskrimci Candeniz’den Dakar’da tarihi altın

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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SENEGAL'IN başkenti Dakar'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli eskrimcimiz Candeniz Berrak, erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu. Toplam 84 sporcunun mücadele ettiği erkekler kılıç kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyan milli sporcumuz, final maçını 15-6 gibi net bir skorla kazanarak zirveye çıktı.kazanarak büyük başarıya imza attı.