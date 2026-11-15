Eczacıbaşı, Zeren Spor deplasmanında galip

Vodafone Sultanlar Ligi
9. haftasında Eczacıbaşı
Peron İstanbul, deplasmanda Zeren Spor
'u 25-15, 25-19, 20-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar
Zeren Spor: Aslıhan, Franklin, Seher, Nicoletti, Fatma, Dodson, Özlem (L), Hilal, Adhuoljok
Eczacıbaşı: Uzelac, Ezel, Antropova, Ishikawa, Aslı, Dilay, Simge (L), Yaprak, Elif, Weitzel, Ebrar
Setler: 15-25, 19-25, 25-20, 16-25
Süre: 99 dakika (23, 25, 29, 22)
Haber Girişi
Ahmet Fettah Akkuş - Editör