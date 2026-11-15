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Giriş Tarihi: 15.11.2026

F.Bahçe 2-0’dan döndü G.Saray’ı mağlup etti

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F.Bahçe 2-0’dan döndü G.Saray’ı mağlup etti
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında muhteşem bir derbi oynandı. Fenerbahçe Medicana, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Sarıkırmızılı takım ise 2. yenilgisini yaşadı. Efeler Ligi'nde dünün diğer sonuçları şu şekilde: Alanya Bld- Altekma: 3-0, Gebze Bld-Ziraat Bankkart: 1-3, Onikişubat Bld-Sungurlu: 3-2, Spor Toto-İstanbul Gençlik: 3-0, İBB Spor- Gaziantep Gençlik: 3-0, Halkbank-Sultanbeyli Belediye: 3-0.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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F.Bahçe 2-0’dan döndü G.Saray’ı mağlup etti
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