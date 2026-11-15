Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor engelini rahat geçti

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş
Fenerbahçe Medicana: Ogbugu, Orro, Cristina, Jack-Kisal, Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Arelya Karasoy)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Cajic, Helin Kayıkçı, Damla Beyazıtlı, Sıla Yaşar)
Setler: 25-17, 25-19, 25-22
Süre: 84 dakika (23, 31, 30)