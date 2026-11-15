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Giriş Tarihi: 15.11.2026 16:41 Son Güncelleme: 15.11.2026 16:42

VakıfBank, Aras Kargo'ya set vermedi

VakıfBank, Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

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VakıfBank, Aras Kargo’ya set vermedi
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Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

VakıfBank: Cazaute, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Markova, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Ivanovic, Aylin Uysalcan, Naz Akyol, Maglio)

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Anthouli, Kalandadze, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Gamboa)

Setler: 25-15, 25-19, 25-17

Süre: 77 dakika (24, 27, 26)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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VakıfBank, Aras Kargo'ya set vermedi
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