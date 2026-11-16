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Giriş Tarihi: 16.11.2026 16:44

Bodrum Golf Club, Türkiye Şampiyonu oldu!

Bodrum Golf Club, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2026 kapsamında İstanbul, Bodrum, Ankara ve Dalaman’daki turnuvaları liderlikle tamamlayarak şampiyonluğa uzandı.

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Bodrum Golf Club, Türkiye Şampiyonu oldu!
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Ege'nin ve Türkiye'nin golf turizmini ileri taşımak vizyonuyla kurulan Bodrum Golf Kulübü, Av. Merter Özay'ın başkanlığındaki ilk senesinde TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2026'da Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı.

Hüseyin Boyacı'nın kaptanlığında sezon boyu omuz omuza mücadele eden A Takımı'nın yolculuğu İstanbul'da başladı, Bodrum ve Ankara'nın ardından Dalaman'da şampiyon olarak sonlandı.

Şampiyonluğu değerlendiren Bodrum Golf Club A Takımı Kaptanı Hüseyin Boyacı, şunları aktardı:

"Kazandığımız bu kupa, her vuruşta gösterilen emeğin, kulübümüzü birbirine bağlayan dostluğun ve kazanma kültürümüzün bir yansımasını simgeliyor. Ege Kulüpler Şampiyonası'ndaki üst üste üçüncü şampiyonluğumuzun ardından gelen bu zafer, Bodrum Golf Kulübü'nün başarı yolculuğunun yeni bir halkası olarak tarihimize yazıldı. Yeni yönetimimizle çıktığımız yolda böyle bir başarıya uzanmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Oyuncularımızı yürekten kutluyor, bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha nice kupalara…"

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör

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Bodrum Golf Club, Türkiye Şampiyonu oldu!
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