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sporcusu ve Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi'nde birinciliğe ulaşan 20 yaşındaki genç pilot, 2024 ve 2025'in ardından üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul Otomobil Sporları Kulübü'nün 40. kuruluş yılında gerçekleştirilen ve 10 özel etaptan oluşan rallide rakiplerini geride bırakan Kazaz, henüz 20 yaşında üçüncü şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu ünvanını da elinde bulunduran Kazaz, şimdi gözünü uluslararası yarışlara çevirdi.
Genç pilot, hedefinin Türkiye'de kazandığı tecrübeyi dünya rallisine taşımak olduğunu söyledi.