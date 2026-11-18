Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank'ın orta oyuncuları Begüm Hepkaptan ile Damla Nur Dündar, uyum, güven ve aile ortamının başarıya ulaşmada önemli rol oynadığını söyledi.

Begüm ve Damla Nur, kariyerlerinde iz bırakan dönemleri ve İlbank'taki deneyimlerini aktardı.

İlbank'ın altyapısı ve yetiştirdiği voleybolculara dikkati çeken Begüm, "Tesisleri olsun, aile ortamı olsun... İlbank çok köklü kulüp. Buraya gelmemde en büyük etken aile ortamı oldu. Çok çalışıyoruz ve hedeflerimiz daha da yükseliyor. İyi bir takım kurduk. Takım birliği yine her zamanki gibi aynı. Güzel ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol oynayarak spora başladığını anlatan Begüm, "Daha sonra voleybol antrenmanına davet edildim ve şu an mesleğim haline geldi. Antrenörüm de dahil ailem bu süreçte büyük destek oldu. Onlar olmasaydı büyük ihtimalle buralara gelemezdim." ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de oynadığı dönemin kendisi için özel olduğunu dile getiren 29 yaşındaki orta oyuncu, "Sarıyer, ilk kez Sultanlar Ligi'ne çıktığım takım. Oraya transfer olduğumda 'voleybola yeniden başladım ve yeniden öğreniyorum' dedim. Sultanlar Ligi'nde oynamak bence başka bir seviye. Alt liglerde de oynadığım için rahatlıkla söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Begüm, örnek aldığı sporcu sorusuna, "Bence her voleybolcunun vereceği cevap Eda Erdem." yanıtını verdi.