Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 9. yılında kabri başında anma töreni düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun Türk sporunun efsanesi olduğunu belirtti.

"MÜCADELENİN ADIYDI"

Ünlü, "Naim Süleymanoğlu, Türk spor tarihinde adını altın harflerle yazdıran, milyonların gönlünde taht kuran, dünyanın hayranlıkla izlediği büyük bir şampiyondu. Naim yalnızca ağırlıkları kaldıran bir sporcu değil imkansız denilenin mümkün olduğunu gösteren bir iradenin, pes etmemenin ve mücadelenin ruhunun adıydı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları, dünya rekorları ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirdi. Türk sporunun unutulmaz efsanesi, dünya halter tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri.

Milletimizin gururu Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onun kaldırdığı ağırlıklar unutulabilir mi, kırdığı rekorlar silinebilir mi? Dünyaya dinlettiği İstiklal Marşımız unutulabilir mi? Asla unutulmaz. Çünkü şampiyonlar madalyalarıyla, efsaneler ise tarihe bıraktıkları izlerle yaşarlar." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör