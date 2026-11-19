Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecekti.

Aras Kargo'da yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu kararını verdi.

Aras Kargo'nun başvurusu sonrası Fenerbahçe Medicana maçı için erteleme kararı alındı.

Maçın oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aras Kargo Spor Kulübü'nde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle karşılaşmamız Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır."

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