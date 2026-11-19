Dünyanın her köşesinde bu kadar çok savaş yaşanmasının sebebinin kültürlere saygı duyulmaması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnsanlar her zaman kendilerini üstün görmeye çalışıyor. Bazı topluluklar, bazı kültürler, diğerlerinden üstün olduklarına, kesinlikle daha üstün olduklarına inanıyor. Bu iyi bir fikir değil, barışçıl bir dünya için iyi bir başlangıç değil. Burada tüm geleneksel sporların sergilendiğini görüyoruz, izlemesi eğlenceli, farklı sporlara katılmak sağlıklı. Birçok toplumda, hatta pek çoğunda neredeyse yarısına yakınının hiçbir sporla uğraşmadığını biliyoruz. Örneğin geleneksel okçuluk, kendinizi geliştirmeniz ve başkalarıyla rekabetçi bir şekilde spor yapmanız için aktif olabileceğiniz yeni bir alan sunuyor. Suudi Arabistan'da atlı sporların çok popüler olduğunu biliyorum. Atlı sporları izlemek de çok keyifli." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüne yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Erdoğan, dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla görüşmesinden de bahsetti.

Yapılan ziyaretin Al Nassr Kulübünün daveti üzerine gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Riyad'a gelmişken Al Nassr Kulübü davet etti. Antrenmanlarından önce çocuklarla Ronaldo'yu ziyaret etmiş olduk. Futbolun, hatta sporun dünyada gelmiş geçmiş en güçlü isimlerinden biri. Bir selam vermiş olduk, Türkiye'den selam getirmiş olduk. O da güzel bir enstantane oldu."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör