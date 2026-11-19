Gloria Sports Arena ve Yuvam Dünya Derneği tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin destekleriyle Antalya
'da düzenlenen "Değişen İklimde Sporcu Dayanıklılığı: Bitiş Çizgisinin Ötesinde" çalıştayının sonuçları, COP31'de uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Milli sporcuların saha deneyimleri ve bilimsel bulgular doğrultusunda geliştirilen 14 maddelik eylem çerçevesi ile İklim ve Spor Bildirgesi taslağı, sporcu sağlığını korumak ve spor dünyasını değişen iklim koşullarına hazırlamak için ortak bir çağrı ortaya koydu. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir Şankaya, Gloria Sport Arena'yı bir sporcu kuluçka merkezi olarak tanımladıklarını, bu yüzden sporcu sağlığına büyük önem verdiklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Sporcu sağlığını korumak, değişen çevresel koşullara uyum sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi. Milli okçu Mete Gazoz
ise değişen mevsim normalleri karşısında antrenman ve müsabaka takvimlerinin güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.