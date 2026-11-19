Dünya Etnospor Birliği
tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, "Riyadh Season" kapsamında bugün Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad
'da başlayacak. "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da
" mottosuyla dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak festival, 19-28 Kasım tarihlerinde Riyad'daki New Murabba bölgesinde yapılacak. Program kapsamında 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun dalında yer alacak.
Güreş branşında yağlı güreş, Kazak güreşi ve Özbek güreşi gibi farklı geleneksel stiller sergilenecek.