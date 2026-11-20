ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.
Yarış ise 22 Kasım Pazar günü, TSİ 07.00'de başlayacak.
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.
Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 390 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 279
3. George Russell (Büyük Britanya): 262
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261
5. Charles Leclerc (Monako): 249
- Takımlar
1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 510
3. Red Bull Racing: 415
4. McLaren: 398
5. Racing Bulls: 114