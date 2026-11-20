Portekiz'in Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde, 25 tur yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 13.50'de, 12 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarış ise 22 Kasım Pazar günü, TSİ 16.00'da koşulacak.

Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marc Marquez, yarınki sprint yarışında en yakın takipçisi Jorge Martin'den en az 2 puan fazla toplarsa kariyerinin 8. şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk düğümü yarın çözülmezse Marquez'in hafta sonunu Martin'in en az 37 puan önünde kapatması yeterli olacak. Üçüncü sıradaki Marco Bezzecchi'nin şansı ise yalnızca Marquez'in hiç puan alamaması halinde devam edecek.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 431

2. Jorge Martin (İspanya): 371

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 357

4. Pedro Acosta (İspanya): 309

5. Ai Ogura (Japonya): 294

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör