Tayland
'ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Abdullah Öztürk ve Ebru Acer, tekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor sporcusu Öztürk, Tayvanlı Cheng Ming Chih'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında birinciliklerinin yanı sıra ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Acer de sınıf 11 tek kadınlar finalinde Rus Maria Galkina'yı 3-1 mağlup ederek altın kazandı ve tekler kategorisindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye, organizasyonu 3'er altın ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.