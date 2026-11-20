Dünya Etnospor Birliği
tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali
, Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad
'da dün görkemli bir açılışla başladı. "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da"
mottosuyla düzenlenen festival, 28 Kasım tarihine kadar Riyad'da yapılacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan
yaptığı konuşmada, "Sizlere Türkiye'den selamlar getirdim. Üyelerimizle birlikte geleneksel sporları ve oyunları yaşatmak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Farklı ülkelerden insanları aynı meydanda bir araya getirerek dostluğu, barışı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün Riyad'da, kendi kültürlerini yaşatmak ve geleneklerini paylaşmak için dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce temsilciyi ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.