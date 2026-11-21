Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde geleneksel güreş, Türk el sanatları ve atlı okçuluk ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinlikler oldu.

Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu.

"Riyad Sezonu" kapsamında geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Hafta sonu olması sebebiyle özellikle aileler, festivale yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye dışında ilk kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, yarın da devam edecek.

- "Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör