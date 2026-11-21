Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali büyük bir coşkuyla sürüyor. "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla düzenlenen festival, dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri bir araya getirdi. Yeni Murabba bölgesindeki festival 28 Kasım'a kadar sürecek. Etkinliğe 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun dalında mücadele ediyor.

ORTAK BİR HİKÂYEYİ CANLANDIRIYORUZ

Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen etkinlikte sahne alan mehteran ekibi de izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh de şölende hazır bulundu. Festivalde her yaştan katılımcıya uygun etkinliklerin yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Riyad'daki buluşma, birbirimizin hikâyelerini dinlemek ve kültürlerimizi daha yakından tanımak için önemli fırsat sunuyor. Farklı coğrafyalarda nesilden nesile aktarılan ortak hikâyemizin bir parçasıyız" dedi.