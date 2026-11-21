SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-0 yendi.

Ziraat Bankkart'a galibiyeti getiren setler 25-18, 25-23 ve 32-30 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonuçla başkent ekibi ligde namağlup 8. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım ise 3. kez mağlup oldu.

Üçüncü setin sonlarında bir pozisyon sonrasında hakemle Ziraat Bankkart oyuncuları ve yedek bölümündekiler arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi, Ziraat Bankkart Yardımcı Antrenör Alkan Samet Aydoğan'a sarı-kırmızı kart gösterdi.

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