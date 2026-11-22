Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore'nin Muju kentinde sona eren Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 4'ü altın, 1'i gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan para tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın, 62 ülkeden 245 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonayı takım sıralamasında ikinci olarak tamamlaması bizleri ayrıca gururlandırdı. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör