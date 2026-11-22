Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncü gününde Türk el sanatlarını ve yaşam biçimlerini bir araya getiren Etnospor Kültür Festivali Müzesi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalde, farklı dönemlere ait geleneksel Türk el sanatlarını ve yaşam biçimlerini bir araya getiren müze yoğun ilgi gördü.

"Zamanın Dokusu" mottosuyla hazırlanan müze, farklı dönemlere ait geleneksel Türk el sanatlarını ve yaşam biçimlerini sevenleriyle buluşturuyor; nakış, dantel ve dokuma sanatlarının yanı sıra geleneksel kıyafetler, takılar ve aksesuarlar, dönemin estetik anlayışını ve günlük yaşamını yansıtıyor.

Banyo ve ibadet gelenekleriyle ilişkili eşyalar da bu zengin kültürel mirasın bir parçasını oluşturuyor.

Döneminin ihtiyaçlarını, inançlarını ve ince işçilik anlayışını anlatan bir hikaye taşıyan müze, ziyaretçilere geleneksel sanatların ardındaki anlamı daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen festival, 28 Kasım Cumartesi'ye kadar devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör