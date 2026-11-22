Suudi Arabistan
'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali
, üçüncü gününde yine büyük heyecana sahne oldu. Dünya Etnospor Birliği
tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da"
mottosuyla Riyad
'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalde güreşçilerin, Suudi Arabistanlı ziyaretçilerle yaptıkları karşılaşmalar renkli görüntüler oluşturdu. Güreş minderine gelen ziyaretçiler, organizasyonda yer alan güreşçilerle karşılaşma imkânı buldu. Program kapsamında 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun yer alıyor. 28 Kasım'a kadar devam edecek festival, farklı coğrafyalardan geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.