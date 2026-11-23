Aras Kargo'nun açıklamasında, "Sporcularımızın mevcut sağlık durumları ve devam eden tedavi süreçleri doğrultusunda, CEV Challenge Cup kapsamında oynanacak karşılaşmamızın ertelenmesi talebiyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) gerekli resmî başvurular yapılmıştır. Yazılı olarak ilettiğimiz erteleme talebimizin değerlendirme süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ZAON KIFISSIA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Aras Kargo'dan yapılan bildiride Yunanistan ekibi ZAON Kifissia'ya teşekkür de edildi. ZAON Kifissia'ya teşekkür edilen kısımda, "Bu süreçte rakibimiz ZAON Kifissia, yaşadığımız sağlık sorunlarına karşı anlayışlı ve yapıcı bir yaklaşım sergileyerek karşılaşmanın ertelenmesi konusunda kulübümüzle aynı görüşte olduğunu bildirmiştir. Gösterdikleri duyarlılık, anlayış ve erteleme talebimize verdikleri destek dolayısıyla ZAON Kifissia Kulübü'ne bir kez daha teşekkür ederiz. Sporcularımızın sağlığı kulübümüzün her zaman önceliğidir" denildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör