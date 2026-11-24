Aras Kargo'nun 2027 CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turunda Yunanistan temsilcisi ZAON Kifissia ile yarın oynayacağı karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Aras Kargo'nun 2027 CEV Challenge Kupası 16'lı finaller etabında ZAON ile oynayacağı karşılaşma, Aras Kargo Spor Kulübü'ndeki sağlık sorunları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibinde görülen dizanteri vakaları nedeniyle 6 sporcunun tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.

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