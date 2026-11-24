Efe Siyahi: "Bu başarı, Türk binicilik sporu adına da büyük bir gurur"

İstanbul Warriors'ın takım lideri ve binicisi Efe Siyahi, Verona'da elde edilen şampiyonluğa ilişkin şunları söyledi:

"Global Champions League gibi dünyanın en üst düzey binicilerini bir araya getiren bir organizasyonda, sezonun en büyük kupalarından birini kazanmak bizim için tarif edilmesi güç bir gurur. Türk takım lideri olarak uluslararası arenada mücadele eden İstanbul Warriors'ın bu başarıya ulaşması, benim için ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Bu şampiyonluk yalnızca sportif bir sonuç değil; aynı hedefe inanan, büyük bir özveriyle çalışan ve birbirine güvenen bir takımın ortak emeğinin karşılığı. Carpe Diem Binicilik Takımı'nın desteğiyle çıktığımız bu yolculukta, Türkiye'yi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm binicilerimize, atlarımıza, antrenörlerimize, sahiplerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum. Verona'da kazandığımız bu kupa, birlikte başardıklarımızın ve gelecekte ulaşmak istediğimiz daha büyük hedeflerin önemli bir göstergesi."