Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde yedinci günün etkinlikleri sona erdi.

Dünya Etnospor Birliği'nce "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalin yedinci gününde, Ugandalı çocuklardan oluşan dans grubu "Hypers born talented kids Africa limited" performansı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri oldu.

"Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenen festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli zaman geçirdi.

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör