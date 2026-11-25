Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin yedinci gününde Türk el sanatları sergisi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla başkent Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalde, el emeği, ustalık ve gelenek aynı alanda buluştu.

Geleneksel el sanatları alanında ustalar; takıdan taş işçiliğine, minyatür çalışmalardan farklı el sanatlarına uzanan üretimlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Türk el sanatları sergisinde mücevher işçiliği, Şile bezi üretimi, tespih yapımı, yakma resim sanatı, halı ve kilim dokumacılığı, dericilik, ahşap maket yapımı, filografi (ip sanatı), baston yapımı, sabun yapımı, kolye tasarımı, Oltu taş işçiliği ve bıçak yapımı tezgahları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide özellikle bıçak ve çakı yapımı tezgahı, ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği tezgahlar arasında oldu.

Geleneksel bıçak modellerini farklı tasarım anlayışlarıyla buluşturan stand, ürünlerinde el işçiliğini ve estetik detayları ön plana çıkarıyor.

Farklı boyut ve formlarda tasarlanan el yapımı bıçaklar, özgün ahşap sapları ve her modele özel hazırlanan renkli deri kılıflarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Üretiminde uzun ömürlü tropikal ağaçların kullanıldığı bıçak modellerinde her bıçak için modeline, formuna ve rengine uygun özel deri kılıflar hazırlanıyor.

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör