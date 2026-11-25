A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında Slovenya'da, ikinci haftasında 23-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 14-18 Temmuz 2027 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
19 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1'inci Hafta (Slovenya)
Türkiye, Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya
2'nci Hafta (Bulgaristan)
Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika
3'üncü Hafta (Japonya)
Türkiye, Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerimizin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
1'inci Hafta / Slovenya
Slovenya-Türkiye
İtalya-Türkiye
Türkiye-Finlandiya
Türkiye-Ukrayna
2'nci Hafta / Bulgaristan
Türkiye-Belçika
Türkiye-Sırbistan
Bulgaristan-Türkiye
Türkiye-Almanya
3'üncü Hafta / Japonya
Rusya-Türkiye
Türkiye-İran
Japonya-Türkiye
Fransa-Türkiye