A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında Slovenya'da, ikinci haftasında 23-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 14-18 Temmuz 2027 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

19 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

1'inci Hafta (Slovenya)

Türkiye, Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya

2'nci Hafta (Bulgaristan)

Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika

3'üncü Hafta (Japonya)

Türkiye, Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerimizin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

1'inci Hafta / Slovenya

Slovenya-Türkiye

İtalya-Türkiye

Türkiye-Finlandiya

Türkiye-Ukrayna

2'nci Hafta / Bulgaristan

Türkiye-Belçika

Türkiye-Sırbistan

Bulgaristan-Türkiye

Türkiye-Almanya

3'üncü Hafta / Japonya

Rusya-Türkiye

Türkiye-İran

Japonya-Türkiye

Fransa-Türkiye

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör