19 takımın mücadele edeceği 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç hafta boyunca üç farklı etapta mücadele edecek.

Milliler, ilk hafta maçlarını 2-6 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'de, ikinci hafta karşılaşmalarını 16-20 Haziran 2027 tarihleri arasında Hollanda'da, üçüncü hafta müsabakalarını ise 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında Türkiye'de oynayacak.

Üç hafta sonunda oluşacak puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 21-25 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

ETAP GRUPLARI BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta Çin'deki rakipleri Çin, Japonya, Tayland, ABD ve Slovenya olacak. İkinci hafta Hollanda'da Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya ve Slovenya mücadele edecek. Üçüncü hafta Türkiye etabında ise Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika ve Slovenya yer alacak.

Filenin Sultanları, organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maça çıkacak.

Millilerin etaplara göre rakipleri şöyle:



1. Hafta (Çin)

Türkiye-Tayland

Türkiye-ABD

Türkiye-Çin

Türkiye-Japonya



2. Hafta (Hollanda)

Türkiye-Almanya

Türkiye-Ukrayna

İtalya-Türkiye

Türkiye-Hollanda



3. Hafta (Türkiye)

Türkiye-Belçika

Türkiye-Fransa

Türkiye-Polonya

Türkiye-Rusya



Karşılaşmaların kesin tarih ve saatleri ise ilerleyen günlerde FIVB tarafından açıklanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör