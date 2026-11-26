Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) açıklamasına göre IOC ile yürütülen Sürekli Diyalog (Continuous Dialogue) süreci kapsamında gerçekleştirilen çevrim içi sunuma Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Miras Kurulu Başkanı Zeynep Neyza Akçabay, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı ve sporcu temsilcisi Şevval İlayda Tarhan katıldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi yönetimi ve ilgili paydaş kuruluşların temsilcileri de toplantıda uzaktan bağlanarak yer aldı.

Sunumda İstanbul'un Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma vizyonu, yürütülen çalışmalar, spor tesisleri ana planı, kentin organizasyon kapasitesi ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği deneyiminin yanı sıra projenin sporculara ve olimpik hareketin gelişimine sağlayabileceği katkılar ile geleceğe yönelik planlar, komisyon ile paylaşıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör