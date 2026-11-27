Formula 1'de sezonun 22. yarışı Katar'da düzenlenecek. Katar Grand Prix'si, Lusail şehrindeki Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış da pazar günü TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

İlk olarak 2021 yılında burada düzenlenen yarışta en hızlı turu 2024 yılında 1:22.384 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris attı. Katar'da geçtiğimiz yılki yarışta Max Verstappen damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Bu sezon Kimi Antonelli 9, Lando Norris 4, George Russell ve Max Verstappen 3'er, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

Formula 1'de daha önce pilotlar klasmanında Kimi Antonelli, takımlarda da Mercedes şampiyonluğunu ilan etmişti.

Katar Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 304 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 264 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 264 puan



Takımlar

1 - Mercedes: 666 puan

2 - Ferrari: 517 puan

3 - Red Bull: 440 puan

4 - McLaren: 431 puan

5 - Racing Bulls: 114 puan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör