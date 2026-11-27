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FORMULA 1'IN şampiyonlarından Finlandiyalı eski pilot Mika Hakkinen, İstanbul'da motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi. AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'ndeki söyleşide konuşan Hakkinen, "Pistin yükseltileri farklı. Sürekli iniş ve çıkışları olan bir pist. Arabanın dengesini kurmak zor olabiliyor ama keyifli bir pist. Buraya gelecek pilotlar da heyecanlı bir yarış bekliyordur'' dedi. İstanbul'a daha önce çok defa geldiğini söyleyen 58 yaşındaki efsane, Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü belirtti.