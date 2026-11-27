İstanbul'un 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avrupa Oyunları için gönüllü başvuruları başladı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından düzenlenecek oyunlarda görev almak isteyenler, 15 Ocak 2027'ye kadar başvuruda bulunabilecek.

Gönüllüler, saha operasyonları, seyirci hizmetleri, protokol ve medya başta olmak üzere organizasyonun çeşitli alanlarında görev yapabilecek.

Herkese açık olan gönüllülük programında görev dağılımı adayların yetenekleri doğrultusunda, vardiyalar ise ihtiyaçlara göre planlanacak. Engelli adaylar için ise uygun görev alanları oluşturulacak.

Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil sınavlarını kapsayan ön değerlendirmenin ardından mülakata katılacak adaylardan başarılı olanlar eğitim ve oryantasyon programına alınacak.

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Genel Koordinatörü Alpaslan Baki Ertekin, gönüllülerin organizasyonun başarısında önemli rol üstleneceğini belirterek, "İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı gönüllülerimizin enerjisi, heyecanı ve katkılarıyla unutulmaz bir organizasyona dönüştürmek istiyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanan, İstanbul'da yazacağımız bu hikayenin bir parçası olmak isteyen herkesi gönüllü ailemize katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör