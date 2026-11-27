İspanya'nın Valencia şehrindeki yarış, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 12.50'de, sprint yarışı ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak.
Yarış ise 29 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.
İspanyol pilot Marc Marquez, geçen hafta kariyerinin 8. şampiyonluğunu ilan etti. Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 439
2. Jorge Martin (İspanya): 396
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 394
4. Pedro Acosta (İspanya): 315
5. Ai Ogura (Japonya): 309