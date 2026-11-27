MotoGP'nin son şampiyonu İspanyol pilot Marc Marquez, bu hafta sonu koşulacak Valensiya Grand Prix'sinin ardından emekli olacağını açıkladı.

MotoGP'den yapılan paylaşımda, "Teşekkürler, Marc. 8 kez MotoGP dünya şampiyonu olan Marc Marquez emekli olduğunu açıkladı." bilgisi verildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 22. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'si, hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek.

Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen hafta kariyerinin 8. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör