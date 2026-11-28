Milli sporcu Abdullah Kayapınar, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti. Başkent Manama'daki organizasyonun ilk gününde Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele ederken 173, 177 ve 180 kilogramlık kaldırışlarıyla toplamda 530 kilograma ulaşarak altın madalya kazandı.
Kayapınar, 180 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarken en iyi kaldırış kategorisinde de birinciliği elde ederek bir altın madalya daha aldı.
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Mete Efendioğlu - Editör