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Milli sporcu Abdullah Kayapınar, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti. Başkent Manama'daki organizasyonun ilk gününde Abdullah Kayapınar,Kayapınar, 180 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarken en iyi kaldırış kategorisinde de birinciliği elde ederek bir altın madalya daha aldı.