Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Yasin Çalışkan, İbrahim Acar
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack Kısal, Vargas, Hande Baladın (Castillo, Saliha Şahin)
İlbank: Çağla Çiçekoğlu, Lozo, Fatma Beyaz, Smarzek, İdil Naz Kanbur, Strunjak (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Begüm Hepkaptan, Edwards, Damla Dündar)
Setler: 25-17, 25-14, 25-18
Süre: 71 dakika (24, 21, 26)