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100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Milyonlarca kullanıcının indirdiği bazı uygulamalar var ki tehlike saçıyor. Telefonlara ücretsiz indirilen öyle uygulamalar var ki, arkanızdan işler çeviriyor.

100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi virüs kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Güvenlik uzmanları, milyonlarca telefonda yüklü olan bir uygulamanın tehlike saçtığını ortaya çıkardı. Bakın hangi ?

100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi virüs kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Google Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor. 2010 yılında indirmeye sunulan 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi virüs kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Yapılan inceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşıldı. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi virüs kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

İşte Google'a göre telefonlara hiçbir şekilde yüklememeniz gereken diğer tehlikeli uygulamalar:

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi virüs kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Pro Camera Beauty

100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi virüs kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

SmartSwipe

Bu telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

100 milyon kişi telefonuna bedava indirdi ama... İçi virüs kaynıyor! Yüklediyseniz hemen silin!

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