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157 yolcusuyla düşen 'ın özellikleri nedir?

Hava Yolları'na ait -8 tipi yolcu uçağı dün 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü. ardından gözler bu modele çevrildi. İşte Boeing 737 MAX'ın özellikleri...

157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri nedir?

Havayollarına ait -8 tipi yolcu uçağının dün 157 kişiyle düşmesinin hemen ardından , aynı model uçakları kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.

157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri nedir?

ardından gözler 2014 yılında üretilen modele çevrildi. Boeing'İn hisseleri kazadan sonra ABD borsasında yaklaşık yüzde 10 düşüş ile güne başladı.

İşte ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri nedir?

İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.

157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri nedir?

Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden 'ın maksimum menzili 6510 kilometre.

157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri nedir?

Kanat açıklığı: 35.9 metre

157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri nedir?

Motorlar: LEAP-1B CFM International

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