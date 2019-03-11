Piyasada gözden kaçan hem uygun hem de kaliteli telefonlar mevcut. Bakın hangi modeller var...
2000 TL ve altı en iyi akıllı telefon modelleri!
Piyasada birçok telefon modeli var ve üst düzey olarak tabir ettiğimiz telefonların fiyatları da herkese hitap etmiyor. Eğer günlük kullanım için uygun fiyatlı bir akıllı telefon arıyorsanız bu listeye göz atabilirsiniz. Listede birçok akıllı telefon modeli bulunuyor. İşte 2000 TL altı olan en iyi akıllı telefonlar...
Samsung Galaxy M20
6.3" FHD+ 19.5:9 Sonsuz-V ekran
Ana kamera: 13MP(F1.9) Ultra geniş açı: 5MP
Ön kamera: 8 MP (F 2.0)
3GB RAM
32GB depolama
512 GB'a kadar microSD kart desteği
5,000 mAh pil (Hızlı şarj destekli)
Yakınlık Sensörü, İvme Ölçer, Sanal Işık Sensörü, Yüz tanıma, Parmak izi okuyucu
Kömür Siyahı, Okyanus Mavisi
Fiyat: 1800 TL
Xiaomi Mi 8 Lite
6.26 İnç
128 GB depolama
6 GB RAM
3350 mAh batarya
1080x2280 (FHD+) Pixel ekran
12 MP + 5 MP arka
24 MP ön kamera
Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) işlemci
Fiyat: 1800 TL
HTC U Ultra
5.7 İnç ekran
64 GB depolama
4 GB RAM
3000 mAh batarya
Snapdragon 821 işlemci
1440x2560 (QHD) Pixel
12 MP arka kamera
16 MP ön kamera
Fİyat: 1800 TL
General Mobile GM9 Pro
6.01 inç 1080x2160 FHD+ piksel 402 ppi AMOLED ekran
Yüzde 77.34 ekran gövde oranı
18:9 ekran oranı
Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması
4 BG RAM
64 GB depolama
Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) 8 çekirdekli 2.2 GHz işlemci
Adreno 512 GPU
256 GB'a kadar microSD desteği
Ana kameralar: 12 Megapiksel 1/2.55 inç sensor, f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel, 1.4µm piksel boyutu
Sony IMX363 imaj sensörü
Ön kamera: 8 Megapiksel FF, 1/4 inç sensör, f2.0 diyafram selfie kamera
Fiyat: 1630 TL
Honor 8X
6.5 inç 2340 x 1080 piksel
Yüzde 91 ekran / gövde oranı
19.5:9 ekran oranı
Kirin 710 Octa-core işlemci (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)
4 GB RAM
64 GB Depolama
microSD bellek kartı yuvası
3750mAh pil
20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera
16 MP f/2.0 ön kamera
Parmak izi sensörü
Yüz tanıma özelliği
802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2
Android 8.0 Oreo + EMUI 8.2
175 gram ağırlık
Fiyat: 1850 TL
Huawei P Smart 2019
13MP f/1.8 + 2MP ana kamera
Full HD 30 fps video
8 MP f/2.0 ön kamera
Full HD video kayıt
Kirin 710 işlemci
6.21 İnç ekran
3 GB RAM
3400 mAh
Fiyat: 1700 TL