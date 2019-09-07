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4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Yıllar içinde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok insan ortaya çıktı. Gelecekte yaşanacak olaylarla alakalı ilginç açıklamalar yaptılar. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Hatta Noah isimli zaman yolcusu yalan makinesi testinden de geçince ilginç tartışmalar başlamıştı.

4413 yılından geldiğini söyleyen Walker, internette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 'de doğup büyüdüğünü ve zaman yolculuğu yaptığı iddia eden Lewis, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen kişi olduğunu söyledi. Kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin verileceği için görevi üstlendiğini söyleyen Lewis, görevi gerçekleştirmek için son derece gizli bir askeri üsse gitmiş.

4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Gittiği askeri üssün yüksek teknolojiyle donatıldığını anlatan İngiliz adam, üssü ziyaret ettiğinde ışınlanma ve zihin okuma gibi pek çok teknolojik aletle karşılaşmış. Zaman makinesinin insanlara 2028 yılında tanıtılacağını söyleyen Walker, yolculuğu sırasında karşılaştığı zaman yolcularından bazılarının gelecekte insan ırkının yok olacağını söylediğini de anlattı.

4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Adının Walker olduğunu söyleyen yeni bir zaman yolcusu 4413 yılından geldiğini iddia ediyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Lewis, gençlik yıllarında babası sayesinde Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını belirtiyor.

4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor. Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu, son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor.

4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Askeri üstte ışınlanma ve zihin okuma gibi son derece yüksek teknolojilerin bulunduğunu iddia eden zaman yolcusu zaman makinesini üçgen biçiminde büyük bir cihaz olarak tanımlıyor. Özel kıyafetler giyerek zaman makinesine giren kendisini son derece beyaz bir hastane odasında buluyor.

4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Zaman yolcusu gördüğü bir robota hangi yılda olduğunu soruyor ve '4413 yılındayız' cevabını alıyor. Hastanenin son derece modern olduğunu belirten , hastanede yalnızca robotların çalıştığını iddia ediyor.

4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Zaman yolcusunun anlatımına göre zaman makinesi 2028 yılında kamuoyuna resmen tanıtılacak. Zaman yolcusu 4413 yılında başka zaman yolcuları ile tanıştığını da anlatıyor. Lewis, diğer zaman yolcularının gelecekte insan ırkının neslinin yok olacağını söylediğini öne sürüyor.

4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Diğer zaman yolcularının aksine 'in gelecekten bir fotoğraf ya da bitki getirmemesi dikkat çekiyor. Videoyu izleyen çok sayıda kişi Lewis'in iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.

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