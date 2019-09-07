4413 yılından gelen zaman yolcusu ortalığı karıştırdı! İnsan ırkı yok olacak dedi!

Yıllar içinde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok insan ortaya çıktı. Gelecekte yaşanacak olaylarla alakalı ilginç açıklamalar yaptılar. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Hatta Noah isimli zaman yolcusu yalan makinesi testinden de geçince sosyal medyada ilginç tartışmalar başlamıştı.

4413 yılından geldiğini söyleyen Lewis Walker, internette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İngiltere'de doğup büyüdüğünü ve zaman yolculuğu yaptığı iddia eden Lewis, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen kişi olduğunu söyledi. Kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin verileceği için görevi üstlendiğini söyleyen Lewis, görevi gerçekleştirmek için son derece gizli bir askeri üsse gitmiş.