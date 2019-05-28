ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

Huawei'nin SD Association (SDA) üyeliğinden çıkartılması sebebiyle SD hafıza kartlarında yaşanabilecek sorunlara yönelik de bilgi veren şirket yetkilileri, bugüne kadar satılmış ve satışta olan telefonlarda SD kart kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını ve kullanıcıların SD kart hizmetini aynı şekilde alabileceklerini ifade etti.