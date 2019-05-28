sabah

'nin ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

'nin Çinli küresel teknoloji şirketi 'ye yönelik yaptırımlarının hangi telefon modellerini kapsamayacağı belli oldu.

ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

'nin 'ye yönelik uyguladığı yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.

ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

AA muhabirinin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ambargosuna dahil değil.

ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

Başta ve olmak üzere, şirketin merkezli iş ortaklarının gelecek dönem iş birliklerine devam edilmeyeceğini duyurması üzerine yetkilileri, güvenlik güncellemelerini ve satış sonrası desteğini akıllı telefon ve tabletler için sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.

ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

güvenlik güncellemeleri ise üzerinden dönemsel olarak sunulacak. Şu anda kullanılan ve satışta olan tüm modeller, Google servislerinin güncellemelerini alabilecek.

ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

servislerinin, bu şirkete ait olmayan üçüncü parti yazılımlarının ve EMUI arayüzünün güncellemeleri de devam edecek.

ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

Yazılım geliştiricisi olmayan tüm uygulamalarda, süreçleri zaman fark etmeksizin yapılabilecek.

ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!

'nin SD Association (SDA) üyeliğinden çıkartılması sebebiyle SD hafıza kartlarında yaşanabilecek sorunlara yönelik de bilgi veren şirket yetkilileri, bugüne kadar satılmış ve satışta olan telefonlarda kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını ve kullanıcıların SD kart hizmetini aynı şekilde alabileceklerini ifade etti.

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