ABD'nin Huawei ambargosu bu telefonları kapsamayacak!
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının hangi telefon modellerini kapsamayacağı belli oldu.
Google servislerinin, bu şirkete ait olmayan üçüncü parti yazılımlarının ve EMUI arayüzünün güncellemeleri de devam edecek.
Yazılım geliştiricisi Google olmayan tüm uygulamalarda, güncelleme süreçleri zaman fark etmeksizin yapılabilecek.
Huawei'nin SD Association (SDA) üyeliğinden çıkartılması sebebiyle SD hafıza kartlarında yaşanabilecek sorunlara yönelik de bilgi veren şirket yetkilileri, bugüne kadar satılmış ve satışta olan telefonlarda SD kart kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını ve kullanıcıların SD kart hizmetini aynı şekilde alabileceklerini ifade etti.