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Teknokulis Galeri Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

Akıllı telefonlarınızdaki LTE sembolünün ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Hareket halindeyken iletişim kurmanıza izin veren birçok kablosuz standarttan biridir. Fakat LTE ne anlama geliyor ve 5g'den farkı ne?

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

Bir 4G standardı

LTE ya da Long Term Evolution, mobil operatörler tarafından telefonunuzda veri ve ses hizmetleri sunmak için kullanılan bir 4G kablosuz geniş bant standardıdır.

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

3G'den daha hızlı ve düşük gecikme sağlıyor ve video akışı, oyun deneyimi ve veri aktarımı konusunda harika bir deneyim sunar.

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

LTE, öncelikle akıllı telefonlarda ve Hotspot bağlantılarında kullanılır.

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

Ancak ilerleyen teknolojiyle birlikte akıllı saatler, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlarda da kullanılmaya başlanıyor.

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

LTE, sıklıkla 4G LTE olarak bilinirken, teknik olarak ITU Radiocommunication Sector(ITU-R) tarafından belirlenen 4G kablosuz servis kriterlerini karşılamıyor.

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

ITU-R, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bir birimidir ve 4G gibi iletişim standartlarını geliştirmekten sorumludur.

Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

ITU-R'ye göre, gerçek bir 4G ağı, hareket halindeyken en az 100Mbps ve sabitken en az 1gbps'lik en yüksek veri iletim hızlarını sunar.

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