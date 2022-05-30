Akıllı telefonlarınızdaki “LTE” ne anlama geliyor?

Bir 4G standardı
LTE ya da Long Term Evolution, mobil operatörler tarafından telefonunuzda veri ve ses hizmetleri sunmak için kullanılan bir 4G kablosuz geniş bant standardıdır.
Akıllı telefonlarınızdaki LTE sembolünün ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Hareket halindeyken iletişim kurmanıza izin veren birçok kablosuz standarttan biridir. Fakat LTE ne anlama geliyor ve 5g'den farkı ne?
Bir 4G standardı
LTE ya da Long Term Evolution, mobil operatörler tarafından telefonunuzda veri ve ses hizmetleri sunmak için kullanılan bir 4G kablosuz geniş bant standardıdır.
3G'den daha hızlı ve düşük gecikme sağlıyor ve video akışı, oyun deneyimi ve veri aktarımı konusunda harika bir deneyim sunar.
LTE, öncelikle akıllı telefonlarda ve Hotspot bağlantılarında kullanılır.
Ancak ilerleyen teknolojiyle birlikte akıllı saatler, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlarda da kullanılmaya başlanıyor.
LTE, sıklıkla 4G LTE olarak bilinirken, teknik olarak ITU Radiocommunication Sector(ITU-R) tarafından belirlenen 4G kablosuz servis kriterlerini karşılamıyor.
ITU-R, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bir birimidir ve 4G gibi iletişim standartlarını geliştirmekten sorumludur.
ITU-R'ye göre, gerçek bir 4G ağı, hareket halindeyken en az 100Mbps ve sabitken en az 1gbps'lik en yüksek veri iletim hızlarını sunar.